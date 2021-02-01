СОФЖИ аннулировали разрешение на планирование "3 кварталов"

Департамент строительства и архитектуры Самары вынес распоряжение, которым аннулировал право СОФЖИ планировать территорию в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого в Ленинском и Железнодорожном районах.

Речь идет о проекте "3 квартала". Разрешение на планирование этой территории фонд получил в 2015 году. Сейчас, как заявили в управлении главного архитектора Самары, у документа истек срок давности.

В СОФЖИ уточнили, что земельный участок остается в собственности и проект по-прежнему ищет инвестора. "3 квартала" включает в себя участки общей площадью 1,8 тыс. кв. м по улице Буянова в границах Льва Толстого, Красноармейской и Никитинской.

Напомним, СОФЖИ был учрежден в 1999 г. как региональный оператор жилищной политики. Фонд реализует социальные программы кредитования, строил жилье эконом-класса, формировал площадки под жилищное строительство для инвесторов и т.д.

В последние годы фонд столкнулся с проблемами - его бывший директор Реналь Мязитов осужден за мошенничество и злоупотребление полномочиями на шесть лет, сама организация оказывалась на грани банкротства.