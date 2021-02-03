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Футбол Спорт

"Акрон" подписал полузащитника Всеволода Нихаева

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Атакующий полузащитник Всеволод Нихаев будет выступать за ФК "Акрон" до конца сезона 2023/24, сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмен является воспитанником тираспольского "Шерифа". К 20 годам в высших лигах Молдавии и Казахстана Всеволод сыграл в 27 матчах и отдал семь голевых передач. В составе молодежной команды "Шерифа" Нихаев также участвовал в Юношеской Лиге УЕФА.

Полузащитник также выступал за сборные Молдовы U-17 (5 матчей, 2 голевые передачи) и U-19 (10 матчей, 2 гола). В феврале 2019 года он дебютировал за молодежную сборную Молдовы (U-21), впоследствии сыграв в ее составе три матча в рамках квалификации на молодежное Евро-21 (1 голевая передача). Всеволод имеет двойное гражданство, поэтому в России не будет считаться легионером.

В "Акроне" футболист выбрал себе 99 номер.

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