На рекультивацию территории бывшего химзавода в Чапаевске заложили 784 млн рублей

Власти Самарской области намерены внести изменения в программу "Ликвидация накопленного экологического вреда и рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области", рассчитанную на 2014-2024 годы. Проект постановления для общественной экспертизы опубликован на сайте правительства Самарской области.

Согласно изменениям, в программу добавлены мероприятия по рекультивации территории ОАО "Средневолжский завод химикатов" в Чапаевске.

В 2023 г. на первый этап рекультивации - изоляцию источника химической опасности (шламоотстойника Ш2) - выделят 784,8 млн руб.: 675 млн руб. - из федеральной казны, 109,8 млн руб. - из областного бюджета.

Общий объем финансирования программы - 1,9 млрд руб., в том числе, 1,7 млрд - за счет средств федерального бюджета, 231 млн руб. - за счет региональной казны.