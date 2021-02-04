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Экология Общество

Тольяттинский "Фосфор" хотят включить в федеральный реестр вредных объектов

ТОЛЬЯТТИ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти Самарской области рассчитывают на включение территории бывшего завода "Фосфор" в Тольятти в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Об этом 4 февраля в ходе встречи губернатора Дмитрия Азарова с сенаторами и депутатами Госдумы сообщила замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области Любовь Иванова.

Фото: Архив «ВН»

"С целью проведения мероприятий по ликвидации очагов загрязнения отходами и продуктами хозяйственной и иной деятельности на территории бывшего ОАО "Фосфор" в Тольятти, в рамках муниципального контракта завершена разработка необходимого технико-экономического обоснования. До 1 марта в Минприроды РФ будет направлено заявление для включения этой территории в государственный реестр объектов накопленного вреда для окружающей среды", — заявила Иванова.

По результатам рассмотрения заявления Минприроды РФ в течение 30 рабочих дней принимает решение о включении объекта в государственный реестр или об отказе во включении. После включения объекта Минприроды осуществляет категорирование объекта "в целях обоснования очередности проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и принятия неотложных мер", — отмечается на сайте ведомства.

Напомним, на территории "Фосфора" находятся отходы I-IV класса опасности, образованные в результате хозяйственной деятельности одноименного ОАО, ликвидированного в 2003 году.  Инвентаризация, проведенная в 2009 г. показала, что на площадке находится более 2 тыс. т отходов фосфоросодержащего шлама, около 200 т загрязненного желтого фосфора и другие вещества.

Мэрия Тольятти и регион неоднократно пытались добиться включения работ по рекультивации территории в федеральные проекты.

Летом прошлого года Дмитрий Азаров поручил разработать план реновации территории "Фосфора".

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