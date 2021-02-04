Адвокат считает, что дело против него - это месть за профессиональную деятельность

Напомним, московского адвоката Дмитрия Казакова, обвиненного в причинении легкого вреда здоровью, задержали в Самаре на двое суток. Затем ему назначили меру пресечения в виде ряда ограничений.

"Это решение суда мы, конечно, обжаловали, потому что это произвол и беззаконие, возведенные в степень абсолюта, когда следователь, суд и прокурор принудительно заставили обвиняемого знакомиться с делом, превратив его право в обязанность, - заявил Казаков. - 25 января, за день до моего задержания, следователь Турапин вынес постановление об удовлетворении моего ходатайства о приобщении к материалам дела копии больничного листа на период по 26 января включительно. То есть в день моего задержания ему было доподлинно известно о моем нахождении на больничном".

По словам Казакова, его конфронтация с полицией началась в 2017 г., когда он выступал защитником в пяти уголовных делах, в том числе связанных с наркотиками. После этого на него в подъезде напал мужчина с пистолетом и в балаклаве. На нем был черный костюм бойца спецслужб, но без шевронов.

Казакову удалось укрыться от нападавшего. Было возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Адвокат провел собственное расследование, проверил несколько версий. Ему "удалось установить ряд лиц, на причастность которых указывала совокупность косвенных сведений". Казаков заподозрил правоохранителей, замешанных в самарском наркобизнесе, и заявлял ходатайство о проведении конкретных следственных действий, которые, по его мнению, пролили бы свет на совершенное против него преступление.

Но следователь игнорировал мнение потерпевшего, несмотря на многочисленные жалобы Казакова на бездействие. Мужчина смог пять раз побывать на приеме у главного областного полицейского и 10 раз - у главного полицейского следователя. Тем не менее дело так и осталось нераскрытым.

После прекращения следствия Казаков как потерпевший заявил ходатайство об ознакомлении с материалами дела и вещественными доказательствами. Но в ознакомлении с вещдоками ему отказали даже в Следственном департаменте МВД. И этого пришлось добиваться через суд. Ознакомление было запланировано на 29 января 2021 г., но тут жалобщика и закрыли в камере.

Больше всего адвоката возмущает то, что в расследовании нападения на его мать, во время которого он и был вынужден применить травматический пистолет, "следствие фатально бездействует в части выяснения обстоятельств причинения вреда здоровью пожилой женщине и повреждения ее имущества". (Речь идет о мобильном, на котором имеется видеозапись конфликта с соседями, случившегося в июле 2019 года).

Причиной конфликта стало замечание по поводу громкой музыки в ночное время. Как пояснил Казаков, в агрессивной пьяной компании наиболее активную роль исполнял действующий сотрудник полиции - начальник 1 роты конвоя УВД Самары Трешников. Он нецензурно ругался и угрожал, а затем напал на его мать. Когда же Казаков попытался оттащить нападавшего от родительницы, тот порезал ему руку.

"Травматический пистолет мной был применен от безвыходности, поскольку применение газового баллончика не принесло никакого результата, - рассказал Дмитрий Казаков. - Трешников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал еще агрессивнее: борцовским броском он бросил маму на бетонный пол, чудом не сломав ей позвоночник. Потом набросился на меня. Уже будучи прижатым к стенке около закрытой двери моей квартиры, я вынужден был произвести в Трешникова два выстрела. Но даже после этого он снова схватил мою маму и резким броском швырнул ее об стену. А когда мы закрылись в своей квартире, он и его друзья стали ломиться в нашу дверь".

В результате, по словам Казакова, его мать более месяца была на стационарном лечении.

16 августа 2019 г. следователь Советского МСО СУ СК РФ по Самарской области Святослав Опритов вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Трешникова, так как действия Казакова были признаны правомерными как необходимая оборона.

В то же время Казаков являлся потерпевшим еще в одном деле о нападении на него, совершенном двумя годами ранее, которое находится в производстве у полицейских. Полицейских же он и подозревает в этом нападении.

"В конце сентября, после того как я в очередной раз сходил на прием к начальнику ГУВД с жалобой на бездействие следователей по расследованию дела о нападении на меня в 2017 г., меня пригласил к себе начальник городской полиции, - продолжает адвокат Казаков. - Он очень интересовался событиями о применении мной травматического пистолета и, по невероятному совпадению, буквально на следующий день областное управление СК запросило из районного отдела отказной материал. Постановление об отказе отменили и возбудили в отношении меня уголовное дело, извратив обстоятельства дела так, что я беспричинно брызгал баллончиком и стрелял по незнакомому мне человеку, который просто спокойно стоял".

Как уверяет мужчина, главным объективным доказательством его невиновности служит видеозапись на телефоне его матери, который пьяные хулиганы в ту ночь растоптали. Начальник регионального СУ СК обещал передать его на восстановление видео аж специалистам УФСБ. Однако "экспертизу" подчиненные Валерия Самодайкина доверили мастеру по ремонту техники, работающему в торговом центре "Самара", который ничего восстановить не смог, якобы видео зашифровано.