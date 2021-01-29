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Суды Происшествия

В Самаре адвокат попал под уголовное дело из-за бытового конфликта с соседом-полицейским

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поздно вечером 28 января в Самарском районном суде по ходатайству предварительного следствия была избрана мера пресечения для адвоката Московской коллегии Дмитрия Казакова, которого обвиняют в причинении легкого вреда здоровью.

Федеральный судья Дмитрий Дерунов ограничил задержанного адвоката, два дня просидевшего в ИВС, запретив ему выезд из города, общение с потерпевшим и свидетелями по делу, а также обязал по первому требованию являться к следователю.

"Моего подзащитного обвиняют в преступлении небольшой тяжести, — пояснил корреспонденту издания адвокат Владимир Каткасов. — И избрание меры пресечения вызвано тем, что он не ходил к следователю знакомиться  материалами своего дела в процессе исполнения статьи 217 КПК РФ, так как находился на больничном. Суд принял соломоново решение, наполовину удовлетворив ходатайство следователя".

Дело Казакова появилось после того как в 2019 г. у него случился конфликт с соседом. Защищаясь, Казаков применил в отношении того травматический пистолет и стал обвиняемым. Причиной того, что он, а не зачинщик конфликта попал под уголовное преследование, Казаков считает то обстоятельство, что его оппонент неожиданно оказался сотрудником полиции.

Установление истины по делу затягивалось, и Казаков был вынужден жаловаться в вышестоящие инстанции. В результате правоохранители набрали против адвоката, перебравшегося к тому времени на жительство в столицу, пять томов различного рода доказательств, и дело готовится к передаче в суд.

"Согласно процессуальному закону, ознакомление с материалами, собранными следствием, не обязанность, а право обвиняемого, — прокомментировал ситуацию адвокат Станислав Журавлев. — И принуждать человека к исполнению своих прав неправомерно".

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