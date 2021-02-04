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Облправительство Власть и политика

Самарская и Ульяновская области утвердили дорожную карту по внедрению прорывных проектов

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 февраля, в технопарке "Жигулевская долина" представители Самарской и Ульяновской областей утвердили план мероприятий по повышению эффективности взаимодействия регионов. Речь идет о внедрении инновационных разработок и развитии инновационной экосистемы.

Подписи под документом поставили руководители управляющей компании технопарками Самарской области — ГАУ "Центр инновационного развития и кластерных инициатив", АНО "Центр развития ядерного инновационного кластера Димитровграда" и Ульяновского центра трансфера технологий (Наноцентр). Они утвердили соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере.

Напомним, что об объединении усилий регионов в развитии инновационного потенциала губернаторы Дмитрий Азаров и Сергей Морозов договорились в ноябре прошлого года на сессии "Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".

Интеллектуальная и финансовая кооперация соседних регионов придаст мощный импульс реализации прорывных проектов и привлечет новых инвесторов на территории.

"Инвесторы и работодатели на территории Самарской и Ульяновской областей часто одни и те же, и мы видим синергию от такого взаимодействия", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В январе этого года было подписано соглашение между самарскими и ульяновскими институтами инновационного развития, а сегодня утверждена дорожная карта.

"Мы надеемся, что в итоге реализации нашей дорожной карты появятся новые совместные проекты между резидентами Самарской и Ульяновской областей. Нас ждет много интересного, — заявил заместитель директора "Центра инновационного развития и кластерных инициатив" (ГАУ "ЦИК СО") Игорь Смирнов.

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