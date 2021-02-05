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Суды Происшествия

Насильнику из Самары дали шесть с половиной лет колонии

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор Илье Дмитриеву, которого обвиняли в изнасиловании и нападении. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

20 января 2019 г. в гаражном массиве в Железнодорожном районе Самары мужчина ударил электрошокером 31-летнюю женщину, а потом изнасиловал ее.

Кроме того, вечером 27 сентября 2019 г. около дома на ул. Братьев Коростелевых он ударил ножом в грудь незнакомую 19-летнюю девушку, после чего скрылся.

Суд приговорил Дмитриева к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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