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Преступления Происшествия

Два сельчанина из Самарской области украли десятки крышек от канализационных люков

ПЕСТРАВКА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Пестравском районе Самарской области задержали двух подозреваемых в краже крышек канализационных люков.

По данным регионального ГУ МВД, преступления были совершены в конце декабря 2020 года. Пропали 34 чугунных крышки от люков канализационных колодцев в селах села Марьевка и Пестравка. Ущерб составил 87 тыс. рублей.

По подозрению в кражах задержали двух жителей Безенчукского района 30 и 26 лет. Они дали признательные показания и рассказали, что сдали крышки в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Кроме того, правоохранители выяснили, что подозреваемые причастны к краже еще 13 крышек от люков в Хворостянском районе.

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