16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре водитель Mitsubishi сбил женщину и отвез ее в больницу В Самаре водитель Kia проехал на красный свет и устроил ДТП На самарском перекрестке не смогли разъехаться водители Ford и УАЗа В Самаре водитель иномарки сбил на переходе двух женщин В Чапаевске госпитализирован водитель "Оки", попавший в ДТП на "встречке"

ДТП Происшествия

В Самаре водитель Mitsubishi сбил женщину и отвез ее в больницу

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 5 февраля, в 7:53, 47-летний водитель Mitsubishi Pajero сбил напротив дома № 161 на ул. Ташкентской в Самаре 57-летнюю женщину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель оставил место ДТП, чтобы доставить пострадавшую в больницу, где ее госпитализировали.

По предварительным данным полицейских, женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28