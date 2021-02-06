В Самаре водитель Mitsubishi сбил женщину и отвез ее в больницу

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В пятницу, 5 февраля, в 7:53, 47-летний водитель Mitsubishi Pajero сбил напротив дома № 161 на ул. Ташкентской в Самаре 57-летнюю женщину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.