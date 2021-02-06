В Самаре водитель Mitsubishi сбил женщину и отвез ее в больницу

В пятницу, 5 февраля, в 7:53, 47-летний водитель Mitsubishi Pajero сбил напротив дома № 161 на ул. Ташкентской в Самаре 57-летнюю женщину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Водитель оставил место ДТП, чтобы доставить пострадавшую в больницу, где ее госпитализировали.
По предварительным данным полицейских, женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.