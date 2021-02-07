"Крылья Советов" обыграли казахстанский "Кайрат" в контрольном матче

В субботу, 6 февраля, ФК "Крылья Советов" на стадион "Глория Спортс Арена" в Турции сыграли контрольный матч с казахстанским "Кайратом".
Самарцы победили со счетом 3:2.
Днем 7 февраля "Крылья" сыграют "Будучностом" из Черногории.
В субботу, 6 февраля, ФК "Крылья Советов" на стадион "Глория Спортс Арена" в Турции сыграли контрольный матч с казахстанским "Кайратом".
Самарцы победили со счетом 3:2.
Днем 7 февраля "Крылья" сыграют "Будучностом" из Черногории.
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