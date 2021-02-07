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Футбол Спорт

Футболисты "Крыльев Советов" обыграли "Будучност" из Черногории - 2:0

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 февраля, футболисты "Крыльев Советов" на стадионе "Беллис" в Турции провели контрольный матч с ФК "Будучност" из Черногории.

Фото: kc-camapa.ru

Самарцы выиграли 2:0.

Следующую игру "Крылья" проведут 22 февраля в Химках.

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