В Тольятти восстановили подачу теплоснабжения в 21 дом и два детских сада

В понедельник, 8 февраля, в 4:55 в Автозаводском районе Тольятти восстановлено теплоснабжение потребителей 21 жилого дома, в которых проживает 9616 человек, в том числе 1752 ребенка, и двух детских садов, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайной службе уточнили, что 7 февраля в 23:07 к ним поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 300 мм (сети АО "ТЭВИС") у дома № 6 на бульваре Космонавтов.

Для аварийно-ремонтных работ привлекалась бригада АО "ТЕВИС" в составе 11 человек.

В 4:55 теплоснабжение потребителей восстановлено.