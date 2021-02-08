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Экология Общество

Больше точек сбора: тольяттинский "Экомобиль" получил поддержку от Сбербанка

ТОЛЬЯТТИ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГК "ЭкоВоз" продолжает развивать свой уникальный социальный проект — экомобиль, в который можно сдать раздельно собранные отходы, в том числе и опасные: батарейки, ртутные лампы и градусники. В этом году партнером проекта стал Поволжский банк ПАО Сбербанк.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Все собранное сырье отправляется на переработку и безопасную утилизацию. Большая часть перерабатывается на собственном заводе ГК "ЭкоВоз" в Тольятти, а опасные отходы компания отправляет на специализированные предприятия. Таким образом, эти виды отходов не лежат на полигонах, нанося существенный вред экологии.

В этом году у проекта появился партнер, который, как и ГК "ЭкоВоз", поддерживает политику сохранения природы для наших детей, — Поволжский банк ПАО Сбербанк. Благодаря сотрудничеству с ведущим банком страны удалось добавить дополнительные места сбора отходов для экомобиля. Так, начиная с февраля этого года, экомобиль будет курсировать по Тольятти и Жигулевску с новыми остановками на следующих точках в Тольятти: Юбилейная, 55; Ленина, 87; Лизы Чайкиной, 79а, а также в Жигулевске: Комсомольская, 36.

"Экомобиль с каждым годом становится все более популярным среди жителей Тольятти, — комментирует директор по социальным вопросам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова. — Еще недавно многие не понимали, зачем собирать мусор раздельно, почему нельзя выбрасывать батарейки в обычный контейнер. А сейчас люди сами просят увеличивать количество точек сбора. Большое спасибо Сбербанку, который поддержал наш социально-экологический проект. Благодаря этому сотрудники Сбербанка и многие жители Тольятти и Жигулевска могут присоединиться к проекту и внести свой посильный вклад в сохранение природы. Безусловно, увеличение количества точек сбора будет способствовать повышению экологической культуры населения".

"Снижение собственного воздействия на окружающую среду, на мой взгляд, — один из важных приоритетов не только компаний, но и каждого человека в отдельности, — комментирует председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. — В частности, в Сбербанке о проблеме утилизации отходов мы задумались давно. Уже несколько лет в наших административных офисах стоят специальные контейнеры для элементов питания и раздельного сбора мусора, эти инициативы во многом исходили от самих сотрудников банка. Поддержка проекта "Экомобиль" позволит увеличить количество точек сбора, а значит, привлечь еще больше людей к экологически-ответственному поведению".

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