"Акрон" сыграл вничью с польским "Видзевом"

ФК "Акрон" сыграл вничью с первым соперником на втором турецком сборе - польским "Видзевом".
В понедельник, 8 февраля, в турецком Манавгате тольяттинцы встречались с футбольным клубом из г. Лодзь. Матч окончился со счетом 1:1.
Голы: 1:0 Делькин (54), 1:1 Томчик (58)
"Акрон" (Тольятти): Волков (Колесников, 74), Литвин (Жестоков, 74), Садыков (Верхунов, 74), Ятченко (Горбунов, 74), Босов (Елеев, 74), Чудин (Причиненко, 74), Пьянченко (Герюгов, 74), Нихаев (Бидловский, 74), Квеквескири (Гогричиани, 74), Майрович (Газданов, 74), Делькин (Гираев, 74).