"Акрон" сыграл вничью с польским "Видзевом"

ФК "Акрон" сыграл вничью с первым соперником на втором турецком сборе - польским "Видзевом".

В понедельник, 8 февраля, в турецком Манавгате тольяттинцы встречались с футбольным клубом из г. Лодзь. Матч окончился со счетом 1:1.

Голы: 1:0 Делькин (54), 1:1 Томчик (58)