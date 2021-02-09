Завершено бетонирование путепровода развязки Самарского моста

Подрядная организация выполнила бетонирование третьего участка путепровода транспортной развязки на пересечении Кряжского шоссе — Новокуйбышевского шоссе — Уральской — Утевской. Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части, которое проводилось в 3 этапа, завершилось.

Протяженность пролета путепровода составляет 60 м. Залито свыше 450 кубометров бетона. Общая протяженность развязки на ул. Утевской составит 700 метров, в том числе путепровода — 212 метров.

"Основная сложность, с которой мы сейчас столкнулись, — это поддержание необходимого режима температуры и влажности. Само бетонирование проводилось при достаточно благоприятных погодных условиях, но затем ударили морозы, и для того, чтобы конструкции набрали необходимую прочность, нам пришлось уделить особое внимание контролю температуры и влажности бетона в тепляке", — рассказал представитель подрядчика Алексей Зотов.

Следующий этап — устройство монолитных консолей, на которых будут расположены служебные проходы, гидроизоляция проезжей части. Затем будут установлены опоры освещения и ограждение.

С наступлением благоприятных погодных условий строители приступят к устройству дорожной одежды на объекте.

Напомним, проектом предусмотрено строительство четырех — шести полосной автомобильной дороги протяженностью 7,8 км, путепровода через железнодорожные пути на 1094 км перегона Кряж — Самара, транспортной развязки на пересечении улиц Кряжское шоссе — Новокуйбышевское шоссе — ул. Уральская — ул. Утевская и транспортной развязки на пересечении улиц Пугачевский тракт — Стромиловское шоссе — ул. Грозненская.

Магистральная дорога общегородского значения будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу "Самара — Волгоград" и обеспечит транспортную доступность микрорайона "Южный город" и Новокуйбышевска.