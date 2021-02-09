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В Самаре угол улиц Стара-Загора и Алма-Атинская застроят жилыми высотками "Новый Дон" построит ЖК возле "Желябово.РФ" Восстановление памятника архитектуры на ул. Молодогвардейской может начаться летом 2021 года Минтранс выделил на ремонт дорог в Борском, Камышлинском и Клявлинском районах полмиллиарда рублей Мэрия Тольятти ищет компанию, которая построит дорогу в мкрн Калина

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В Самаре угол улиц Стара-Загора и Алма-Атинская застроят жилыми высотками

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участок в 4,6 га на углу ул. Стара-Загоры и ул. Алма-Атинской в Самаре планируется отдать под высотную жилую застройку с одним парковочным местом на две квартиры. Это следует из опубликованного мэрией извещения о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков.

Сейчас на этой территории находится восемь отдельных участков, часть из которых занимает массив "Ясная Поляна" садово-дачного кооператива "Авиатор".

Инициатор проекта в документах не указывается.

Публичные слушания будут проводиться с 9 февраля по 6 марта. Проведение собрания участников слушаний намечено на 1 марта.

Перечень информационных материалов к проекту будет представлен в департаменте градостроительства Самары (ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа) с 18 февраля  по 1 марта включительно. Экспозиция будет доступна с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу - с 9:00 до 16:00.

Напомним, в 2019 г. АО "Весна" получило одобрение проекта планировки участка площадью 29,5 га по другую сторону от ул. Алма-Атинской в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, где анонсировалось строительство двух торговых центров и жилого комплекса.

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