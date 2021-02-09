Россельхозбанк спрогнозировал ближайшее будущее направлений животноводства

Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка подвели итоги развития животноводства в 2020 году, составили рейтинг роста его подотраслей и рассказали, что ждать от них в будущем. В ближайшей перспективе производители будут все больше ориентироваться на реализацию экспортного потенциала, выстраивание деятельности по модели вертикально интегрированных холдингов, а заметным фактором повышения ёмкости рынка станет заполнение нишевых направлений.

Свиноводство: конкуренция за потребителя

В 2020 году главным драйвером роста потребления продукции животноводства стало свиноводство, где производство увеличилось на 8,9% и составило порядка 5,5 млн тонн в живом весе. Подотрасль находится в процессе перехода из стадии роста в стадию зрелости: динамика роста производства в последующие годы будет замедляться.

"Конкуренция, концентрация и эффективность производства свиноводства будут возрастать, и подотрасль будет становиться все более экспортоориентированной, — прогнозирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. — Рост емкости внутреннего рынка будет зависеть от способности свиноводов убедить потребителей, что потребление их продукта не противоречит здоровому образу жизни, поскольку насыщенные жиры необходимы для нормального функционирования организма".

Абсолютным лидером среди регионов страны по производству свинины стала Белгородская область — свыше 922 тыс. тонн, в первую пятерку также вошли другие регионы европейской части страны: Курская (478 тыс. тонн), Псковская (337 тыс. тонн), Воронежская (319 тыс. тонн) и Тамбовская (273 тыс. тонн) области. При этом наибольший прирост показала Тульская область, где показатель за год вырос втрое.

Молочное скотоводство: источник белка

На втором месте по динамике роста находится молочное скотоводство. Производство сырого молока выросло на 2,7% и превысило 32 млн тонн, при этом отрасль стала второй по инвестиционной активности в АПК в 2020 году, пропустив вперед только тепличное овощеводство.

Наибольший вклад в производство молока в России вносит Поволжье, а именно Татарстан (1,9 млн тонн) и Башкортостан (1,7 млн тонн). За ним следуют Краснодарский край (1,5 млн тонн), Алтайский край (1,2 млн тонн) и Ростовская область (1,1 млн тонн). Наиболее быстрые темпы прироста производства зафиксированы в Сахалинской области — 16%.

"Значительная доля проектов в этой отрасли в прошлом году была связана с инвестициями крупных производителей в сегмент переработки молока и созданием на их основе вертикально-интегрированных комплексов полного цикла. Наиболее характерной эта тенденция будет для ряда областей Центральной России и Западносибирского региона, где, по нашим прогнозам, мощность переработки имеет потенциал для роста примерно на 600 тысяч тонн до конца 2021 года. При этом отрасль обладает значительным потенциалом импортозамещения, который, по нашим оценкам, составляет 3 миллиона тонн в молочном эквиваленте", — рассказывает Андрей Дальнов.

Центр отраслевой экспертизы прогнозирует, что именно молочные продукты станут главным драйвером потребления животного белка в ближайшие годы.

Птицеводство: зрелость рынка курятины и перспективы нишевых направлений

Третье место разделили птицеводы и производители мяса крупного рогатого скота (КРС): обе подотрасли показали незначительный прирост на 0,3%. Производители курятины насытили российский рынок качественным животным белком, и сейчас отрасль находится в стадии зрелости.

Лидером по производству мяса птицы в 2020 году осталась Белгородская область, на которую пришлось почти 790 тыс. тонн продукции. Объем производства в регионе таков, что область уступает по этому показателю только Центральному и Приволжскому федеральным округам. В разрезе роста год к году самые высокие темпы — за счет низкой базы — показало Приморье (увеличение производства почти в три раза).

"Дальнейший прирост в сегменте большей частью обеспечат производители нишевой птицы — индейки, уток, гусей. Потребление в этом сегменте составляет 2-3 кг на человека и в обозримой перспективе может вырасти до 4-5 кг", — полагает Андрей Дальнов.

Крупный рогатый скот: рост эффективности

В свою очередь, производство говядины растет в основном за счет развития молочного скотоводства. Невысокие темпы роста связаны с тем, что в подотрасли повышается эффективность (растут надои) без необходимости увеличивать поголовье. Производство мясного и помесного скота стабильно.

Больше всего мяса КРС закономерно производят регионы, лидирующие по производству молока: Башкортостан (175 тыс. тонн) и Татарстан (172 тыс. тонн)

При сохраняющейся важности птицы и свинины как источников животного белка, по оценке Центра отраслевой экспертизы, говядина может увеличить свою долю в рационе человека при условии роста доходов. Также подотрасль получит стимул от реализации экспортного потенциала.

Мелкий рогатый скот: удовлетворение внутреннего спроса и экспорт

Небольшая отрицательная динамика наблюдается только в сегменте мелкого рогатого скота (МРС), где производство снизилось на 0,9%.

Баранина является перспективным продуктом как для нишевого спроса на внутреннем рынке, так и для поставок на внешние рынки. Дополнительным фактором роста отрасли может стать развитие канала HoReCa.

Резюме

По оценке Центра отраслевой экспертизы РСХБ, животноводство в России по-прежнему находится в стадии роста. По мере роста потребления животного белка возрастает конкуренция между различными подотраслями за рацион конечных потребителей.

Предложение животного белка диверсифицировано, что говорит об устойчивости животноводства перед возможными форс-мажорами, такими как временное ухудшение эпизоотической ситуации в тех или иных сегментах.

"На практике это означает, что потребитель получит необходимое количество животного белка даже при временном снижении производства в отдельных подотраслях. По мере насыщения рынка стратегия производителей будет направлена на повышение рентабельности за счет создания вертикально интегрированных холдингов и выстраивания производственного цикла по принципу "от поля до прилавка", работы на экспортном направлении и диверсификации продукции", — заключает Андрей Дальнов.