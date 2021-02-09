На третьем сборе "Крылья Советов" сыграют четыре матча

Третий учебно-тренировочный сбор в Турции "Крылья Советов" проведут с 11 по 20 февраля.

В рамках заключительного этапа подготовки ко второй части сезона "Крылья" проведут четыре матча.

На 12 февраля запланировано две игры: "Шахтер" Караганда и "Борац" Босния и Герцеговина. 15 февраля соперником самарцев вновь станет клуб из Боснии — "Вележ". Завершат игровую программу сбора "Крылья" матчем с "Рубином" — 16 февраля.

В связи с заключительной фазой подготовки команды ко второй части сезона контрольные игры на третьем сборе на "Крылья Советов — ТВ" показаны не будут.

В рамках 1/8 БЕТСИТИ Кубка России 22-го февраля "Крылья" сыграют на выезде с "Химками".