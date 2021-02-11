Правки в приговоре по делу Шатило проверит Следственный комитет

В Следственном комитете РФ назначена проверка по заявлению самарского правозащитника Александра Терещенко, в котором он просит выяснить обстоятельства подмены приговора, вынесенного в Самарском районном суде федеральным судьей Еленой Грибовой по делу Шатило.

Как сообщил заявитель корреспонденту Волга Ньюс, первоначально заявление не принимали и не регистрировали. Ему пришлось обратиться с жалобой в Басманный суд, а затем и в апелляционную коллегию Мосгорсуда. Жалобу на бездействие правоохранителей не удовлетворили ни в одной из инстанций, и Терещенко готовит дальнейшее обжалование. Однако следственный орган его обращение уже принял и работает по нему.

По словам Терещенко, такое нарушение, как подмена приговора, может повлечь лишение судейского статуса. На данный момент судья Грибова работает в уголовной апелляционной коллегии облсуда.

Напомним, Сергей Шатило, экс-замминистра здравоохранения области Альберт Навасардян и еще пятеро сотрудников больниц и коммерческих фирм, признанные виновными в попытке ограничения конкуренции. В апелляционной инстанции приговор был отменен в том числе и по причине исправлений, вносившихся в приговор и выявленных защитой.

Адвокат Вячеслав Земчихин после получения копии приговора заявил, что в суде зачитывался иной документ. Защита указывала на нарушение тайны совещания судей, утверждая, что приговор подписан уже после оглашения вне совещательной комнаты.

Дело, рассматриваемое в суде около года, вновь было направлено в первую инстанцию, но прокуратура обратилась в кассационный суд, и тот нашел основание проверить апелляционное определение на законность. Заседание по этому вопросу состоится 11 февраля.