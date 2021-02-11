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Футбол Спорт

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов переходит в "Крылья Советов"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Состав "Крыльев Советов" в ближайшее время пополнит нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, пишет championat.com.

По информации источника, 25-летний футболист в среду, 10 февраля, прибыл в Москву, где прошел медосмотр для самарского клуба. Он должен подписать контракт, условия которого не уточняются.

В минувшем сезоне Аймбетов в составе "Кайрата" принял участие в 20 матчах казахстанской Премьер-лиги и забил 10 голов. Команда по итогам розыгрыша завоевала чемпионский титул. С 2019 года форвард вызывается в сборную Казахстана.

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