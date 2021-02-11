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Директору СК "Новый город" Наталье Зайцевой утвердили обвинение

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинение по уголовному делу директора ООО СК "Новый город" Натальи Зайцевой. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, директор СК "Новый город" не обеспечила 120 дольщиков ЖК "Монблан" 95 квартирами и 19 нежилыми помещениями. По договорам уступки женщина передала права на помещения стоимостью 43,8 млн руб. аффилированной организации. Фактически средства по договорам на счета застройщика не поступили. Это привело к утрате прав на участок площадью более 4 тыс. кв. м, предоставленного фирме региональным минстроем для возведения жилого дома. Сумма ущерба составила 50 млн рублей.

При этом директор компании с марта по сентябрь 2019 г. не выплачивала сотрудникам зарплату, хотя у организации была финансовая возможность сделать это. Общая сумма задолженности составила более 300 тыс. рублей.

Сейчас Зайцевой вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере"), п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата зарплаты").

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения.

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