Глава СК "Новый город" Наталья Зайцева стала фигурантом сразу трех уголовных дел

Глава ООО СК "Новый город" Наталья Зайцева стала фигурантом сразу трех уголовных дел, пишет "Самарское обозрение", ссылаясь на осведомленный источник. По словам собеседника издания, ей вменяют злоупотребление полномочиями, мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием без признаков хищения. Мера пресечения в отношении Зайцевой — подписка о невыезде.

Напомним, строительная компания "Новый город" в 2013 г. взяла на себя обязательства по удовлетворению прав дольщиков жилых комплексов "Монблан" (находится в границах ул. Арцыбушевской, Маяковского, Буянова) и "Альбатрос" (пересечение улиц Тухачевского и Владимирской).

В итоге в 2018 г. "Новый город" под руководством Зайцевой все-таки сумел ввести в эксплуатацию ЖК "Альбатрос". С "Монбланом" ситуация оказалась сложнее. Жилой комплекс перепланировали, переименовали в ЖК "Ильинская Плаза" и в итоге достроить так и не смогли. Наталья Зайцева отказывалась удовлетворить права 120 дольщиков "Монблана" ссылаясь на то, что минстрой не предоставил компании компенсационный участок, на котором планировали возвести вторую очередь ЖК. Именно там, по ее словам, дольщики и должны были получить свои квартиры.

В середине 2019 г. из ООО "ИК "Ильинская Плаза", через которое финансировался проект "Ильинской Плазы", в судебном порядке начали выводить активы. Сумма долгов по нескольким искам, которые тогда требовали кредиторы к уплате, составила порядка 112 млн рублей. К осени в процесс втянулись и участники долевого строительства. По состоянию на начало сентября в суде Ленинского района было зарегистрировано 100 исков.

В итоге компания не смогла завершить даже новый, не обремененный правами обманутых дольщиков проект. Сроки несколько раз сдвигались, последним рубежом называли конец прошлого года. Но и до конца 2019 г. строительство ЖК "Ильинская Плаза" так и не завершилось. Как сообщили "СО" в министерстве строительства Самарской области, теперь ввести объект планируют уже в 2020 году.

Теперь деятельностью Натальи Зайцевой на посту главы СК "Новый город" заинтересовались правоохранители. Пострадавшей стороной в делах выступает областной минстрой. "В нарушение принятых на ООО "СК "Новый город" обязательств по завершению строительства проблемных объектов Наталья Зайцева провела отчуждение помещений третьим лицам на сумму 91,2 млн рублей. Это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам участникам долевого строительства проблемного объекта, а также нарушило права министерства строительства Самарской области, вынужденного удовлетворить права вышеуказанных дольщиков на сумму 48,7 млн руб.", — сообщил источник "СО".

В одном из дел фигурирует и компенсационная площадка, которую, по ранним заявлениям представителей "Нового города", компания якобы не получала. "Наталья Зайцева получила на безвозмездной основе участок в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова стоимостью 50,2 млн рублей. Но совершила мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием, не исполнив договорные обязательства по удовлетворению прав 120 дольщиков. Тем самым она причинила ущерб министерству строительства Самарской области на указанную выше сумму", — рассказал источник издания.

Если эта информация верна, получается, что общая сумма ущерба, нанесенного, по версии следствия, Натальей Зайцевой самарскому минстрою, составила 98,9 млн рублей.

Эксперты отмечают, что расследование дела Натальи Зайцевой с учетом предъявленных ей обвинений затянется надолго, и предсказать его результаты пока сложно. Также они сошлись во мнении, что с Натальи Зайцевой могут потребовать вернуть потраченные минстроем почти 100 млн рублей.

Связаться с Натальей Зайцевой "СО" на момент сдачи номера не удалось.