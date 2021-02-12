Адвоката из Самары осудили за согласие передать взятку

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор двум фигурантам дела о посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество.

По данным региональной прокуратуры, летом 2020 г. мужчина согласился помочь знакомому в том, чтобы суд назначил по уголовному делу о похищении человека и вымогательстве наказание ниже низшего предела. Его знакомая адвокат решила выступить в качестве посредника в передаче взятки, хотя знала, что не может ничем помочь.

Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Бывшего адвоката приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.