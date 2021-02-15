АО "Самаранефтегаз" учит детей беречь природные богатства

Рыба в Волге не только для рыбалки. Объяснить это детям — главная задача выставки "Рыбное богатство Волги".

В Самарской областной детской библиотеке около двух недель работала передвижная выставка в рамках экологического обучающего проекта, проводимого АО "Самаранефтегаз". В экспозиции были представлены 10 стендов с редкими ценными породами волжской рыбы, в том числе занесенными в Красную книгу России. За три года выставка побывала во многих учреждениях города Отрадного, в Нефтегорске, Сергиевском и Безенчукском районах, а также в самарской школе № 41. В конце прошлого года выставку посетили жители Воскресенки и Дубового Умета Волжского района.

Первыми в 2021 году экспонаты выставки увидели ребята с ограниченными возможностями здоровья из самарской школы-интерната № 4 и ученики Самарского медико-технического лицея. Знакомство юных посетителей с экспонатами проходило в интерактивной форме — экскурсоводы задавали детям вопросы, например, "почему у травоядных рыб глаза находятся по бокам", на которые ребята должны были дать ответы. Познавательный процесс, проходящий в игровой форме, позволяет лучше усвоить полезную информацию. По окончании экскурсии школьников ждал мастер-класс, в ходе которого организаторы выставки показывали, как с помощью кисточки и красок обычный речной камень может превратиться в карася, щуку или стерлядь.

Классный руководитель 4-го класса Самарского медико-технического лицея Анастасия Жукалина считает, что подобные экоуроки очень важны для развития учеников и дают возможность закрепить информацию, пройденную по школьной программе.

"Дети не только расширяют свой кругозор, но и получают новые знания и представления о природе родного края, жизнедеятельности человека в его взаимодействии с окружающей средой. Формирование экологической грамотности — приоритетное направление в развитии современного молодого поколения, а также важная составляющая экологической культуры ПАО "НК "Роснефть", — сказала об экспозиции Наталья Сычева, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре АО "Самаранефтегаз".

Директор Самарской областной детской библиотеки Елена Канигина отметила, что это не первое совместное мероприятие библиотеки и предприятия. Она поблагодарила нефтяников за то, что они активно откликаются на все предложения о проведении совместных проектов и понимают необходимость проведения подобных познавательных мероприятий для детей разных возрастов. Директор библиотеки акцентировала внимание на том, что выставка проходит в год 170-летия Самарской губернии, а водные обитатели Волги — это бесценный биоресурс нашего региона. Благодаря точкам соприкосновения, найденным между предприятием и областной детской библиотекой, ребята с удовольствием узнают новую информацию о редких породах рыб. Подобные проекты делают нашу жизнь интереснее и богаче во всех смыслах, подвела итог Елена.

Можно уверенно сказать, что выставка "Рыбное богатство Волги", созданная по инициативе АО "Самаранефтегаз" при непосредственном участии лаборатории популяционной экологии Института экологии Волжского бассейна РАН, является важным инструментом в образовательном процессе подрастающего поколения.