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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Акрон" - 3:1

БЕЛЕК. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 февраля, "Крылья Советов" обыграли тольяттинский "Акрон" - 3:1.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Голы: 19 Цыпченко, 50'; 33 Сергеев, 58' (пен.); 33 Сергеев, 60'; 5 Пьянченко, 65'.

Сегодня "Крылья" также встретятся с боснийским клубом "Вележ".

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