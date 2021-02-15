"Крылья Советов" обыграли "Акрон" - 3:1

В понедельник, 15 февраля, "Крылья Советов" обыграли тольяттинский "Акрон" - 3:1.
Голы: 19 Цыпченко, 50'; 33 Сергеев, 58' (пен.); 33 Сергеев, 60'; 5 Пьянченко, 65'.
Сегодня "Крылья" также встретятся с боснийским клубом "Вележ".
В понедельник, 15 февраля, "Крылья Советов" обыграли тольяттинский "Акрон" - 3:1.
Голы: 19 Цыпченко, 50'; 33 Сергеев, 58' (пен.); 33 Сергеев, 60'; 5 Пьянченко, 65'.
Сегодня "Крылья" также встретятся с боснийским клубом "Вележ".
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