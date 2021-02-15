В Самаре адвоката осудили за покушение на мошенничество

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор начальнику службы безопасности ООО Кириллу Каюкову и адвокату Екатерине Надыровой. Мужчину обвиняли в посредничестве во взяточничестве, а женщину - в покушении на мошенничество.

16 июля 2020 г. Каюков получил от мужчины, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, взятку 2 млн рублей. Деньги он должен был передать адвокату. Адвокат же обещала, что поможет добиться для сына взяткодателя наказания ниже низшего предела, предусмотренного УК РФ. При этом женщина не собиралась никому передавать деньги.

В итоге суд назначил Каюкову семь лет лишения свободы в колонии строго режима, а Надыровой - три с половиной года колонии общего режима.