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Начальника самарской полиции Вячеслава Хомских арестовали на два месяца

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 февраля, Самарский районный суд арестовал на два месяца (до 14 апреля) начальника полиции УМВД Самары Вячеслава Хомских. Его взяли под стражу в зале суда.

Фото: предоставлено автором

Напомним, в декабре 2020 г. полицейский стал фигурантом уголовного дела о получении взятки (п. г, ч. 4, ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в марте 2011 г. глава ОПС "Законовские" Гафуров в качестве взятки за покровительство передал Хомских "Ниву".

Также следователи предполагают, что Хомских неоднократно получал деньги от ОПГ.

Сам подозреваемый полицейский отрицает получение "Нивы".

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