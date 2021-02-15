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Преступления Происшествия

Начальнику самарской полиции предъявили обвинение во взяточничестве

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 февраля, начальнику полиции УМВД Самары Вячеславу Хомских предъявили обвинение в получении взятки (п. г, ч. 4, ст. 290 УК РФ). Об этом стало известно на заседании суда Самарского района, где полицейскому избирают меру пресечения.

Фото: предоставлено автором

Напомним, уголовное дело в отношении Хомских возбудили в декабре 2020 года. По версии следствия, в марте 2011 г. он получил от главы "Законовских" Гафурова "Ниву" в качестве взятки за покровительство.

Также следователи подозревают Вячеслава Хомских и в других преступлениях - получении денег от ОПГ.

Следователь просил суд арестовать полицейского на два месяца, мотивируя это тем, что подозреваемый может оказать давление на свидетелей.

Сам Хомских утверждает, что фигурирующую в деле "Ниву" он не получал, как и денег. Он просил суд назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

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