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Суд выберет меру пресечения начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 февраля, в 16:00 Самарский райсуд Самары выберет меру пресечения начальнику полиции городского УМВД Вячеславу Хомских.

Следователь ходатайствовал об аресте правоохранителя. Решение будет принимать судья Саломатин.

Напомним, в декабре 2020 г. в отношении Хомских возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки". По версии следствия, в марте 2011 г. на тот момент замначальника ОРЧ КМ получил от главы "Законовских" Гафурова "Ниву" в качестве взятки за покровительство. Примерно в то же время "законовское" ОПС исчезло с оперучета областного ГУВД.

После возбуждения дела Вячеслава Хомских отстранили от работы на время служебной проверки ГУ МВД. После ее окончания он вернулся к исполнению своих обязанностей. И только сейчас следователи решили ходатайствовать об аресте.

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