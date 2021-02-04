Начальник самарской полиции Вячеслав Хомских вернулся к работе на фоне уголовного преследования

Начальник полиции УМВД Самары Вячеслав Хомских вернулся на работу после служебной проверки. Уголовное дело начальника городской полиции все еще расследуется, пишет "Самарское обозрение".

Предыстория уголовного преследования Вячеслава Хомских уходит к событиям лета 2017 г., когда в особняке ныне покойного лидера "законовского" ОПС Сергея Гафурова прошел обыск. В коттедже нашли ежедневник с пометками, и одна из пометок - "Хома 400 (отдано)" - вызвала интерес силовиков.

В декабре 2020 г. СК возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки" в отношении начальника полиции УМВД Самары Вячеслава Хомских.

Согласно материалам проверки, в марте 2011 г. Хомских, на тот момент - замначальника ОРЧ КМ по линии УР №4 ГУВД Самарской области (подразделение занималось борьбой с оргпреступностью), лично получил от Гафурова взятку в виде автомобиля "Нива" ВАЗ-212140 стоимостью 301,5 тыс. рублей. Передача автотранспортного средства состоялась на парковке у госпиталя ветеранов на ул. XXII Партсъезда. Вознаграждение предназначалось за "незаконное бездействие в пользу взяткодателя" и "непринятие мер ответственности в случае выявления нарушений законодательства в противоправной деятельности Гафурова, Рыжова (еще один покойный лидер того же ОПС) и иных лиц". Примерно в то же время "законовское" ОПС неожиданно пропало с оперучета областного ГУВД.

Как пишет издание, после возбуждения уголовного дела следствие не выходило в суд с ходатайством об отстранении Хомских от должности. "Он был отстранен от работы решением своего руководства на период служебной проверки. Сейчас проверка кончилась, и офицер вышел на работу", - говорит источник.