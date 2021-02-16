В суде огласили объяснение Сергея Гафурова о передаче денег Вячеславу Хомских

В Самаре 15 февраля на процессе по избранию меры пресечения начальнику полиции УМВД Самары Вячеславу Хомских огласили объяснения лидера ОПС "Законовские" Сергея Гафурова. Он говорил, что передал офицеру полиции за содействие в общей сложности около 20-22 млн рублей.

Напомним, 15 февраля суд Самарского района рассматривал ходатайство следствия о заключении под стражу Вячеслава Хомских.

На заседание полковник полиции явился сам. Его интересы представляли два адвоката.

Уголовное дело в отношении Хомских возбудили 19 ноября 2020 г., оно находится в производстве Второго отдела по особо важным делам СУ СК РФ по Самарской области. По версии следствия, в марте 2011 г. Вячеслав Хомских лично получил от одного из руководителей ОПС "Законовские" Сергея Гафурова взятку в виде автомобиля "Нива" стоимостью более 300 тыс. руб. (это считается крупным размером).

Также следствие предоставило суду материалы, где говорилось о возможной причастности офицера полиции к коррупции. Также огласили объяснение последнего лидера ОПС "Законовские" Сергея Гафурова, данное им в августе 2018 года. В объяснении Гафурова сказано, что он передал Вячеславу Хомских автомобиль "Нива". Кроме того, лидер ОПС пояснял, что ежемесячно передавал полицейскому разные суммы, а в общей сложности передал около 20-22 млн рублей.

"За это время Хомских, со своей стороны, оказывал нам помощь в том, что в отношении наших людей сотрудники не проводили оперативных мероприятий", - говорилось в объяснении Гафурова.

На процессе сам Вячеслав Хомских причастность к взяткам отрицал и просил назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В итоге суд отправил Вячеслава Хомских под стражу на два месяца - до 14 апреля.