На заводе Coca-Cola в Самаре назначен новый директор

Новым директором на заводе Coca-Cola HBC Россия в Самаре стал Алексей Молчанов, сообщает пресс-служа компании. Ранее он возглавлял производство в Екатеринбурге.

"Алексей будет отвечать за эффективную работу производства с соблюдением высоких стандартов качества, за устойчивый рост бизнес-показателей и следование стратегическим целям компании", - уточняют в Coca-Cola HBC Россия.

Алексей Молчанов окончил Орловский государственный технический университет по специальности "Инженер-механик пищевого оборудования". Начал карьеру в Coca-Cola HBC Россия в 2014 году с позиции менеджера-стажера в отделе технического обслуживания. После окончания программы подготовки будущих менеджеров был назначен на позицию супервайзера технической службы в городе Орел. С сентября 2016 года переведен на ту же роль в Новосибирск. С мая 2017 года Алексей стал менеджером по производству и техническому обслуживанию в Екатеринбурге, где занимался планированием и управлением производственными и технологическими процессами, осуществлял систематический контроль и анализ технического состояния оборудования. С апреля 2019 года работал директором завода Coca-Cola HBC Россия в Екатеринбурге.

"Должность директора завода Coca-Cola HBC Россия в Самаре — ответственная должность и серьезный вызов. К нему я подхожу с большим интересом и множеством идей. Хотя у меня уже есть опыт работы на аналогичной позиции в Екатеринбурге, каждое предприятие и регион имеют свою специфику с точки зрения организации производства, взаимодействия с рынками сбыта, цепочек поставок и множества других нюансов. Я уверен, что с собранной здесь командой профессионалов мы сможем по-новому взглянуть на бизнес-процессы и эффективно развивать предприятие, ориентируясь на запросы наших потребителей и интересы сотрудников", — заявил Алексей Молчанов.