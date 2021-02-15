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Пищевая промышленность АПК и пищепром

На заводе Coca-Cola в Самаре назначен новый директор

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым директором на заводе Coca-Cola HBC Россия в Самаре стал Алексей Молчанов, сообщает пресс-служа компании. Ранее он возглавлял производство в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба Coca-Cola HBC Россия

"Алексей будет отвечать за эффективную работу производства с соблюдением высоких стандартов качества, за устойчивый рост бизнес-показателей и следование стратегическим целям компании", - уточняют в Coca-Cola HBC Россия.

Алексей Молчанов окончил Орловский государственный технический университет по специальности "Инженер-механик пищевого оборудования". Начал карьеру в Coca-Cola HBC Россия в 2014 году с позиции менеджера-стажера в отделе технического обслуживания. После окончания программы подготовки будущих менеджеров был назначен на позицию супервайзера технической службы в городе Орел. С сентября 2016 года переведен на ту же роль в Новосибирск. С мая 2017 года Алексей стал менеджером по производству и техническому обслуживанию в Екатеринбурге, где занимался планированием и управлением производственными и технологическими процессами, осуществлял систематический контроль и анализ технического состояния оборудования. С апреля 2019 года работал директором завода Coca-Cola HBC Россия в Екатеринбурге.

"Должность директора завода Coca-Cola HBC Россия в Самаре — ответственная должность и серьезный вызов. К нему я подхожу с большим интересом и множеством идей. Хотя у меня уже есть опыт работы на аналогичной позиции в Екатеринбурге, каждое предприятие и регион имеют свою специфику с точки зрения организации производства, взаимодействия с рынками сбыта, цепочек поставок и множества других нюансов. Я уверен, что с собранной здесь командой профессионалов мы сможем по-новому взглянуть на бизнес-процессы и эффективно развивать предприятие, ориентируясь на запросы наших потребителей и интересы сотрудников", — заявил Алексей Молчанов.

На заводе Coca-Cola HBC Россия в Самаре выпускается более 40 видов продукции: безалкогольные газированные напитки Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero, Sprite, Fanta и питьевую воду BonAqua. Завод обеспечивает напитками Нижегородскую, Саратовскую, Пензенскую, Оренбургскую и Московскую области, Москву и Республику Башкортостан.

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