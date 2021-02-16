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Стало известно кто превратил остановку около Госуниверситета в “хрущевку”

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автором стрит-арт проекта, превратившего павильон трамвайной остановки в “комнату-хрущевку”, оказался молодой самарский художник Валентин Витвинский. Проект просуществовал всего один день, но художник ни о чем не жалеет.

Фото: Валентин Витвинский

13 февраля трамвайная остановка рядом с Госуниверситетом превратилась в "комнату-хрущевку" — все стекло павильона было заклеено обоями и изображениями ковра, на одной из "стен" висела икона, на другой — листок с образом планеты, составленным из букв rodina. Про новый стрит-арт проект рассказали в инстаграм-канале галереи "Виктории". После этого информацию растиражировали самарские СМИ без ссылки на автора проекта, который к тому моменту еще был неизвестен.

В воскресенье, 14 февраля, от арт-объекта уже осталось немного, а в понедельник трамвайная остановка уже снова приобрела свой прозаичный вид.

Автором арт-проекта стал молодой самарский художник Валентин Витвинский. Это первый для него проект, вызвавший столько внимания общественности. Валентин рассказал "Волга Ньюс", что ему не жалко того, что проект уже ободрали и от него ничего не осталось, ведь он и предполагал, что так и будет. "Есть мысль и дальше работать с городской средой, но это все только в планах" — поделился художник.

На следующей неделе состоится первая выставка Валентина Витвинского в Тольятти. С другими работами автора можно познакомиться в его инстаграм аккаунте.

Выставка откроется 21 февраля в галерее "Третье место" (ул. Жилина,11).

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