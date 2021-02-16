"Крылья Советов" вничью сыграли с "Вележом"

В понедельник, 15 февраля, в заключительном матче зимних сборов "Крылья Советов" сыграли вничью с "Вележом" - 0:0.
"Крылья Советов": 81 Овсянников (39 Фролов, 46'), 23 Комбаров (34 Хлусов, 68'), 28 Прищепа, 3 Чернов, 2 Полуяхтов, 10 Сарвели (77 Кабутов, 46'), 7 Хади, 30 Ефремов (57 Тюрин, 60'), 52 Смирнов (57 Тюрин, 23') (52 Смирнов, 46'), 69 Голенков, 34 Хлусов (36 Аймбетов, 46').
Запасные: 4 Солдатенков, 19 Цыпченко.
"Вележ" (Босния и Герцеговина): 93 Богданович, 8 Чосич, 4 Звонич, 19 Осмич, 3 Радович, 24 Хасанович, 88 Радовац, 9 Цвиянович, 21 Андюшич, 18 Брандао, Георгиевич.