Почти 13 тысяч самарцев получили обе части вакцины от коронавируса

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К настоящему времени в Самарской области привились более 64 тысяч граждан, из них почти 13 тысяч получили обе части препарата, сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на заседании оперштаба.