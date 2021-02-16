16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Почти 13 тысяч самарцев получили обе части вакцины от коронавируса Перевод части коечного фонда больниц региона в штатный режим завершится к 1 марта В Самарской области стали реже болеть внебольничной пневмонией Еще 297 жителей региона заболели коронавирусом В регионе еще 299 человек заболели коронавирусом

Здравоохранение Общество

Почти 13 тысяч самарцев получили обе части вакцины от коронавируса

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

К настоящему времени в Самарской области привились более 64 тысяч граждан, из них почти 13 тысяч получили обе части препарата, сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на заседании оперштаба.

Напомним, что 12 февраля в регион поступила очередная партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции - 23300 доз.

23 февраля ожидается очередная поставка – 24100 доз, еще 22 тысячи доз должны быть поставлены к концу февраля.

Вакцинация проводится в 58 государственных лечебных учреждениях. На их базе открыты 138 прививочных пунктов.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28