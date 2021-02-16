Почти 13 тысяч самарцев получили обе части вакцины от коронавируса

К настоящему времени в Самарской области привились более 64 тысяч граждан, из них почти 13 тысяч получили обе части препарата, сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на заседании оперштаба.
Напомним, что 12 февраля в регион поступила очередная партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции - 23300 доз.
23 февраля ожидается очередная поставка – 24100 доз, еще 22 тысячи доз должны быть поставлены к концу февраля.
Вакцинация проводится в 58 государственных лечебных учреждениях. На их базе открыты 138 прививочных пунктов.