На завершение реконструкции дороги Тольятти-Ягодное выделено полмиллиарда рублей

Министерство транспорта ищет подрядчика, который выполнит реконструкцию дороги Тольятти – Ягодное на участке км 18+330 – км 26+130 в Ставропольском районе. Речь идет о III-б этапе реконструкции.

Планируется, что победитель торгов уложится в 542,6 млн рублей. Работы на развязке должны завершиться до 1 октября 2021 г.

Реконструкция участка дороги Тольятти — Ягодное ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с помощью средств федерального бюджета. Речь идет о расширении почти 8 км дороги с двух до четырех полос, со строительством двух путепроводов. Работы на объекте лично контролирует губернатор Дмитрий Азаров, так как трасса — важнейший элемент транспортной инфраструктуры для Тольятти, Ставропольского района и в целом Самарской области.

Напомним, в конце 2020 г. Самарской области дополнительно выделили из федерального бюджета 200 млн руб. на реконструкцию дороги Тольятти — Ягодное.