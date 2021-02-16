В СОУНБ стартует просветительский проект "Понятная наука"

В четверг, 18 февраля, в 14:00 в СОУНБ начнет работу новый просветительский проект "Понятная наука". Он включает в себя открытые лекции и дискуссии в формате 10*10 (10 сюжетов по 10 минут).

Программа открытых лекций будет состоять из блоков по различным отраслям знаний "Онтологии культуры", "Искусство техники" и другие. Читать лекции будут доктора наук, ведущие преподаватели социально-гуманитарного института - структурного подразделения Самарского университета, а также Института систем обработки изображений РАН, Института проблем управления сложными системами РАН и других институтов и университетов.

Открывает проект цикл "Онтологии культуры". Лекторы с различных ракурсов рассмотрят вопросы культуры: с чего она начинается, как формирует жизненный мир человека и каким образом позволяет осознать свою сущность.

Цикл открытых лекций "Онтологии культуры":

1. "Техники культуры". Александр Нестеров, профессор, доктор философских наук.

2. "Общество культуры. Современное развитое общество как новая социальная реальность". Евгений Молевич, профессор, доктор философских наук.

3. "Философия культуры". Владимир Конев, профессор, доктор философских наук.

4. "Границы культуры. Творческая задача и противоречие культуры: культура как граница". Николай Рымарь, профессор, доктор филологических наук.

5. "История культуры". Юрий Смирнов, профессор, доктор исторических наук.

6. "Ирония культуры". Сергей Голубков, профессор, доктор филологических наук.

7. "Интеллигенция культуры". Наталия Банникова, профессор, кандидат исторических наук.

8. "Воспитание культуры". Татьяна Руднева, профессор, доктор педагогических наук.

9. "Коммуникация культуры. Психология внешней и внутренней коммуникации". Константин Лисецкий, профессор, доктор психологических наук.

10. "Экология культуры". Тамара Соснина, профессор, доктор философских наук.

Все мероприятия будут проходить в галерее "Новое пространство", но будет возможность посмотреть прямые трансляции лекций, а также видеозаписи.