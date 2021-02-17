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Преступления Происшествия

Тольяттинка незаконно прописала у себя 21 мигранта

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти местная жительница за денежное вознаграждение незаконно поставила на миграционный учет 21 иностранного гражданина, в дальнейшем не собираясь предоставлять им помещение для проживания.

Подозреваемая своевременно и неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Женщина признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за услугу денежное вознаграждение в размере свыше 5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

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