Ресурсников привлекут к ответу за "протухшую" горячую воду в Тольятти

Члены общественной комиссии при комитете Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды обсудили вопрос о причинах ненадлежащего качества горячей воды в Автозаводском районе Тольятти, виновниках этой ситуации и способах решения проблемы. Мероприятие под председательством депутата областного парламента, члена партии "Единая Россия" Дениса Волкова прошло в стенах администрации Тольятти во вторник, 16 февраля.

Жалобы на неприятный запах горячей воды стали активно поступать депутатскому корпусу и в мэрию Тольятти в декабре прошлого года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров очень остро отреагировал на эти сигналы и поручил главе автограда Сергею Анташеву и народным избранникам разобраться в ситуации как можно скорее.

Роспотребнадзор в результате проведенной проверки выявил нарушения: в горячей воде было зафиксировано превышение сероводорода. Об этом на заседании сообщила представитель территориального Управления Роспотребнадзора Надежда Ульянова. "В отношении ПАО "Т Плюс", АО "ТЕВИС" и некоторых управляющих компаний были возбуждены дела об административных правонарушениях. Они рассмотрены и вынесены решения о штрафных санкциях", — пояснила она, добавив, что в ПАО "Т Плюс" не обеспечили проведение лабораторного производственного контроля за качеством горячей воды в установленном законодательством порядке.

Представитель прокуратуры заявил, что они также проводят проверку, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Примечательно, что на заседание комиссии "держать ответ" приехал только представитель АО "ТЕВИС", а вот ПАО "Т Плюс" приглашение на комиссию проигнорировали. По словам Дениса Волкова, подобное поведение недопустимо для ресурсоснабжающей организации, которая несет ответственность за качество предоставляемой коммунальной услуги. "Т Плюс — это единая теплоснабжающая организация города, люди платят им деньги, поэтому они имеют право знать, что происходит с водой. Мы пригласим представителей "Т Плюс" на расширенное заседание комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды в Самарскую губернскую думу — заниматься "отписками" по такому вопросу недопустимо", — считает депутат.

Чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем, накануне старта следующего отопительного сезона, городская администрация будет держать на особом контроле санацию (технологию восстановления и очистки трубопроводов) водопроводных сетей, которую обязаны проводить коммунальщики. Депутаты также возьмут данные работы на контроль.

Серьезным вопросом в связи со сложившейся ситуацией стала оплата счетов за горячую воду. Услуга была оказана некачественно, значит, нужно делать перерасчет. Для этого по закону каждый собственник должен написать заявление, но так как массовые случаи, решаться вопрос будет так, чтобы тольяттинцы не были вынуждены ходить по инстанциям. К исправлению ситуации будет подключен Совет собственников жилых и нежилых помещений, который сформирован в Автозаводском районе Тольятти по инициативе регионального отделения партии "Единая Россия".

Стоит отметить, что в тот же день во время прямого эфира на телевидении глава региона вышел на связь с Сергеем Анташевым с просьбой об отчете по ситуации. Губернатор подчеркнул, что нужно как можно оперативнее произвести перерасчет за коммунальные услуги для граждан, проживающих в Автозаводском районе, а также привлечь виновных в ситуации к ответственности.