В Самарской области пересчитали стандарт для расчета субсидий за ЖКУ

В среду, 17 февраля, на заседании областного правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, обсудили изменение регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, стандарт устанавливается ежегодно и является базой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, которым положена компенсация.

"В связи с тем, что 27 декабря 2020 года постановлением № 936 на 2021 год установлен минимальный размер взноса на капремонт в многоквартирном доме на территории Самарской области, был также пересчитан и размер регионального стандарта, — сообщила руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина. — Кроме того, по нескольким муниципальным образованиям пересчитан региональный стандарт для нанимателей жилых помещений. Это города Самара, Жигулевск и сельское поселение Кошки".

Напомним , установленный на 2021 г. минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме составляет от 6,63 руб. (для МКД до пяти этажей) до 7,62 руб. (для МКД от шести этажей).

Заместитель министра социально-демографической и семейной политики региона Олег Рубежанский отметил, что в Самарской области 36 354 получателя субсидии, более 1 млрд руб. предусмотрено в бюджете региона для выплат компенсаций за услуги ЖКХ.

"Мы традиционно оказываем меры поддержки населению по оплате услуг ЖКХ по обозначенным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством. И по мере индексации, которая происходит по тарифам, мы, естественно, увеличиваем и уровень мер поддержки на оплату услуг ЖКХ нуждающимся гражданам", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона и члены кабинета министров поддержали предлагаемые изменения.