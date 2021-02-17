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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ отзывает более 9,3 тысяч Lada Xray

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ отзывает 9 311 автомобилей Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 г., сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили с VIN-кодами согласно приложению.

 

Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Уполномоченные представители изготовителей АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

 

На всех транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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