Фермерам Самарской области помогают механизмы государственной поддержки

В 2021 году в Самарской области активно развиваются новые направления поддержки фермеров. Приоритеты развития регионального сельского хозяйства по-прежнему связаны с животноводством.

Направление "Агростартап" и сельскохозяйственные потребительские кооперативы поддерживаются в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

Гранты "Агростартап" и "Семейная ферма" все так же доступны для фермеров. В 2021 году целевой индикатор для региона — 12 агростартапов и шесть семейных ферм.

Минсельхоз РФ ввел и новую меру поддержки грант "Агропрогресс" для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ООО, товариществ, партнерств), годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн рублей. В конкурсном отборе по этой программе не смогут участвовать ЛПХ, КФХ, и сельскохозяйственные кооперативы.

Максимальная сумма предоставляемого гранта — до 30 млн руб. при соблюдении следующего соотношения: 70% — инвестиционный кредит (в любом банке)+ 25% (сумма гранта до 30 млн руб.) + 5% собственные средства заявителя. Целевой индикатор для данного направления — один грант.

На мероприятие "Агростартап" выделено 39,83 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета 5,58 млн руб. и 34,25 млн руб. за счет средств федерального бюджета.

На мероприятие "Семейная ферма" выделено 123,36 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета 43,18 млн руб. и 80,18 млн руб. за счет средств федерального бюджета.

О том, как на практике работают меры господдержки фермеров в сельхозкооперативах, рассказал председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающий снабженческо-сбытового кооператива "Рассвет" Челно-Вершинского района Айрат Мазитов.

"В нашем кооперативе уже 10 КФХ и личных подворий, ориентированных на производство и переработку молочной продукции, готовых работать и развиваться. В этом нашим пайщикам помогают механизмы государственной поддержки. Наши члены уже стали получателями грантов "Агростартап с неделимым фондом", "Начинающий фермер" и "Семейная ферма". Теперь мы вместе можем претендовать на совершенно новую и финансово емкую помощь государства — возмещение части затрат, понесенных на приобретение техники и оборудования. В одиночку сложно не только модернизировать свое производство, но и увеличить его объемы. Объединившись в кооператив, совместно решая производственные задачи, мы намерены формировать единую партию молока, перерабатывать и реализовывать уже конечный готовый продукт. Наши двери открыты для всех, кто преследует те же цели и готов честно трудиться", - поделился фермер.

Напомним, в 2021 году на развитие АПК в бюджете Самарской области предусмотрено порядка 2 млрд руб., в том числе 870 млн руб. из областного бюджета. Приоритеты развития регионального сельского хозяйства в 2021 году по-прежнему связаны с животноводством.

