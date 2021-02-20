Ремонт Московского шоссе начнется в апреле 2021 года

Министерство транспорта Самарской области приступило к поискам подрядчика, который капитально отремонтирует Московское шоссе на участке от ул. Мичурина до пр. Кирова.

Победителю торгов предстоит выполнить первый из четырех планируемых этапов — отремонтировать 5-7-полосный участок протяженностью 7,8 км (от ул. Мичурина до пр. Кирова). На эти цели выделено 459,6 млн рублей из областного бюджета. Сроки, отведенные на восстановление одной из главных городских магистралей: 1 апреля 2021 г. — 1 октября 2022 г.

На этом этапе, согласно техзаданию, предусмотрены следующие виды работ: восстановление кромок и существующего покрытия по основному ходу и на примыканиях, за исключением кольцевого пересечения с ул. Луначарского, восстановление подпорных стенок и лестничных сходов на автобусных остановках, восстановление ливневой канализации, переустройство линий ТТУ в местах восстановления кромок, обустройство дороги.

Как сообщили в правительстве Самарской области, работы должны быть проведены по новому ГОСТу, одно из главных требований которого — устойчивость покрытия к образованию колеи. Ранее эксперты сообщили, что колеи на Московском шоссе (которое ремонтировали к ЧМ-2018) образовались из-за интенсивности движения по магистрали. Этот фактор не был учтен при ремонте в предыдущие годы.

Общая протяженность ремонтируемой в четыре этапа дороги — от ул. Мичурина до дороги Подъезд к Самаре от М-5 "Урал" составит 19,6 км.

На инженерные изыскания, составление проектно-сметной документации в 2018 г. было выделено 18 млн рублей. Разработкой проекта занималось ООО "Проекты и изыскания". Компания должна была предусмотреть устройство дополнительных дождеприемников и переустройство ливневок на кольце с проспектом Кирова и с Ракитовским шоссе, размещение дорожных знаков и реверсивных светофоров между проспектом Кирова и улицей Губанова, устройство недостающих систем автополива и т. д.