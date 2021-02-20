Отрадный стал одним из лидеров реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства в Самарской области в 2020 году

В Самарской области создаются комфортные условия для развития предпринимательства. Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В рейтинге наиболее эффективной реализации нацпроекта первое место с другими муниципалитетами разделил Отрадный.

Создание благоприятной деловой среды в Самарской области поддерживает губернатор Дмитрий Азаров. "Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, создавать новые рабочие места, новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", - подчеркивал ранее глава региона.

По итогам 2020 года региональным министерством экономического развития и инвестиций был составлен рейтинг муниципалитетов, где реализация нацпроекта была наиболее эффективна. Первое место рейтинга разделили Самара, Отрадный, Жигулевск и Шигонский район. Второе место заняли Кинель и Ставропольский район, третье - Октябрьск, Борский и Сергиевский районы.

Реализация нацпроекта в регионе ведется под личным контролем министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. "По итогам 2020 года по ряду показателей многие муниципальные образования перевыполнили установленные значения более чем на 20%. Например, по числу самозанятых граждан, количеству вновь созданных субъектов МСП, приросту численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за счет легализации теневого сектора экономики", - рассказал об итогах работы министр.

При составлении рейтинга учитывались 10 показателей, в том числе улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, льготному финансированию, акселерация субъектов МСП и др.

По словам главы городского округа Отрадный Александра Бугакова, по итогам 2020 года город выполнил все 14 целевых показателей нацпроекта. За этот период число начинающих бизнесменов здесь увеличилось на 3%. Сегодня в малом и среднем бизнесе города занято около пяти тысяч человек, то есть почти каждый третий работающий житель.

"Мы быстро перестроились на заочный формат работы с предпринимателями. Тематическая группа в мессенджерах сегодня насчитывает более 400 участников и позволяет оперативно консультировать их по возникающим вопросам, - рассказал глава Отрадного. - Масштабная работа проводилась по вовлечению граждан в самозанятость - по итогам 2020 года пользователями специального налогового режима стал 361 человек. Более 100 предпринимателей прошли бесплатное обучение по основам ведения бизнеса: это граждане, потерявшие работу, молодежь, молодые мамы. Кроме того, Отрадный более чем на 130% перевыполнил показатель по кредитованию предпринимателей: фонд "Прогресс" предоставил 16 микрозаймов на общую сумму 15 млн рублей", - добавил Александр Бугаков.

В городе действует один из центров "Мой бизнес" - он был открыт в декабре 2019 года. Здесь предприниматели могут получить информацию о мерах поддержки, а также большое количество услуг в режиме "единого окна". По словам директора центра Марата Гумерова, в 2020 году самыми популярными услугами были составление налоговых деклараций и регистрация в качестве самозанятого. "В 2021 году спектр услуг будет расширен, продолжим активно взаимодействовать с региональной инфраструктурой поддержки предпринимательства и информировать представителей бизнеса о помощи, на которую они могут рассчитывать", - отметил Марат Гумеров.

Как рассказала директор по торговле компании "Росби" Наталья Сыгурова, в центр "Мой бизнес" она неоднократно обращалась за консультациями по существующим мерам поддержки. Одной из таких мер в условиях пандемии стал льготный кредит под 2% на возобновление деятельности, благодаря которому компании "Росби" удалось избежать сокращения 20% сотрудников. "При сохранении численности штата наш кредит будет списан за счет государства - это очень большое подспорье в сегодняшних условиях", - добавила Наталья Сыгурова.