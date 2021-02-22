"Крылья Советов" разгромили "Химки" в 1/8 финала Кубка России

В понедельник, 22 февраля, ФК "Крылья Советов" в 1/8 финала Кубка России сыграли с хозяевами поля - командой "Химки". Матч прошел на стадионе "Арена Химки" и завершился со счетом 0:4, сообщает официальный сайт клуба.

На седьмой минуте матча капитан "Химок" Дмитрий Тихий сфолил на Дмитрии Цыпченко. После просмотра VAR главный арбитр встречи Михаил Вилков назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев.

На 18-й минуте встречи Михаил Тихонов сфолил на убегающему к воротам Иване Сергееве и увидел перед собой красную карточку - "Химки" остались в меньшинстве.

Численное и игровое преимущество удалось воплотить в гол на 62 минуте встречи. Отличился Дмитрий Цыпченко: после передачи Юрия Горшкова он в касание отправил мяч в сетку - 0:2. На 89 минуте подачу с углового Антона Зиньковского замкнул головой вышедший на замену Егор Голенков - 0:3.

В компенсированное время самарцы реализовали еще один стандарт. После углового скидку Александра Солдатенкова замкнул также вышеджий на замену Никита Чернов.

В итоге разгром "Химок" - 4:0, и "Крылья Советов" вышли в 1/4 финала Бетсити - Кубка России.

Составы пар в 1/4 финала определит жеребьевка. Если соперник "Крыльев" провел матч 1/8 финала дома, то матч состоится на "Самара Арене", если соперник так же, как и самарцы, сыграл в гостях, хозяин поля будет определен жеребьевкой. Из-за переноса одного из матчей 1/8 финала на 3 марта, сдвинулись и сроки жеребьевки, и следующего раунда кубка. Дата и время матча будут определены позднее.

Этот матч для самарцев стал четвертым в нынешнем розыгрыше кубка страны. Во всех матчах победа была за "Крыльями", разница мячей - 16:1.

Следующий матч наша команда проведет в рамках 27 тура ОЛИМП - ФНЛ и сыграет в гостях против "Нижнего Новгорода". Игра состоится в субботу, 27 февраля, в 15:00.