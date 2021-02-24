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Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали Абата Аймбетова и Дмитрия Прищепу

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С самарским футбольным клубом "Крылья Советов" подписали контракты 25-летний нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов и 19-летний белорусский защитник Дмитрий Прищепа.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Аймбетов выступал за "Актобе" и "Кайрат". В этих клубах Аймбетов стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Казахстана. Абат будет выступать за "Крылья Советов" под номером 9.

Прищепа выступал футбольный клуб "Минск", откуда уезжал в аренду в "Зенит". Дмитрий Прищепа выступал за сборные Белоруссии разных возрастов. Он принял участие во всех трех сборах самарской команды в этом году. В "Крыльях Советов" Прищепа будет играть под номером 35.

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