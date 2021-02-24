16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На строительство канализационных сооружений в Нефтегорске выделено 324 млн рублей В Самаре заработает круглосуточный коворкинг ProfitRooms На район Стара-Загоры/Алма-Атинской претендует "Новый Дон" В ОЭЗ "Тольятти" откроется новый завод по производству стройматериалов РФ планирует реализовать землю напротив Южного города

Строительство Строительство и недвижимость

На строительство канализационных сооружений в Нефтегорске выделено 324 млн рублей

НЕФТЕГОРСК. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управление капитального строительства Нефтегорского района Самарской области подыскивает подрядчика, который займется реконструкцией канализационных сооружений в Нефтегорске. На эти цели выделено 323,9 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, в 2021 г. предполагается освоить 261,1 млн рублей, в 2022 г. — 62,6 млн рублей.

Победитель торгов должен будет выполнить подготовительные, земляные, инженерные работы, устроить внутренние санитарно-технические, электротехнические, трубопроводные, слаботочные системы, смонтировать технологическое оборудование. Кроме того, потребуется устройство наружных сетей канализации, водо-, тепло- и газоснабжения, электросетей и линий связи и многое другое.

В соответствии с графиком, подрядчик приступит к работам весной 2021 г., а подключить объект к сетям инженерно-технического обеспечения планируется в октябре 2022 г.

Реконструкция будет произведена в рамках госпрограммы Самарской области "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" на 2019–2024 годы", реализуемой в рамках нацпроекта "Экология".

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28