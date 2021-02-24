На строительство канализационных сооружений в Нефтегорске выделено 324 млн рублей

Управление капитального строительства Нефтегорского района Самарской области подыскивает подрядчика, который займется реконструкцией канализационных сооружений в Нефтегорске. На эти цели выделено 323,9 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, в 2021 г. предполагается освоить 261,1 млн рублей, в 2022 г. — 62,6 млн рублей.

Победитель торгов должен будет выполнить подготовительные, земляные, инженерные работы, устроить внутренние санитарно-технические, электротехнические, трубопроводные, слаботочные системы, смонтировать технологическое оборудование. Кроме того, потребуется устройство наружных сетей канализации, водо-, тепло- и газоснабжения, электросетей и линий связи и многое другое.

В соответствии с графиком, подрядчик приступит к работам весной 2021 г., а подключить объект к сетям инженерно-технического обеспечения планируется в октябре 2022 г.

Реконструкция будет произведена в рамках госпрограммы Самарской области "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" на 2019–2024 годы", реализуемой в рамках нацпроекта "Экология".