В Жигулевске у судимого мужчины изъят самодельный пистолет, который он нашел

Сотрудникам уголовного розыска в Жигулевске поступила оперативная информация о том, что местный 51-летний житель причастен к незаконному хранению оружия.

Сотрудники полиции провели осмотр квартиры подозреваемого. Правоохранители обнаружили и изъяли в диване, находящемся на кухне, предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Изъятое направили на экспертизу. Согласно исследованию, изъятый предмет является огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов. Изготовлен пистолет самодельным способом из частей и деталей осветительного сигнального пистолета.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и в настоящее время нигде не работает. Во время опроса мужчина пояснил, что нашел оружие в 2015 году. Обнаружил он пистолет в кустах и впоследствии хранил дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".