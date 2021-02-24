Самарца задержали за попытку передать полицейскому 100 тыс. рублей

В Самаре в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Как сообщает региональное СУ СК РФ, по версии следствия, 28 января 2021 г. подозреваемый в качестве посредника в кабинете отдела полиции передал правоохранителю 100 тыс. руб. — часть взятки в 200 тыс. рублей. За это полицейский не должен был начинать проверку по факту сбыта наркотиков. Сотрудник полиции от денег отказался.

Расследование уголовного дела продолжается.

По данным регионального ГУ МВД, подозреваемому 24 года, он является сотрудником частный охранной организации и уже имел судимость.